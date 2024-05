Perez treurt: "Dit was een heel slecht weekend"

Sergio Perez kende een tegenvallend weekend op het circuit van Imola. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kon niet in de buurt komen van zijn teamgenoot Max Verstappen, en werd slechts achtste. Na afloop was de teleurstelling bij Perez enorm groot.

De Mexicaan kende een rampweekend in Imola. Op de vrijdag waren zijn vrije trainingen niet goed, en op zaterdag ging het echt helemaal mis. Hij crashte in de derde vrije training, en in de kwalificatie behaalde hij niet eens het derde gedeelte. In de race reed hij met een alternatieve strategie, maar dat bracht hem ook geen gouden bergen. Uiteindelijk kwam hij op de tegenvallende achtste plek over de streep.

Perez stak zijn teleurstelling na afloop niet onder stoelen of banken. Hij baalde, en dat liet hij heel erg duidelijk blijken. In gesprek met Viaplay was hij duidelijk: "De samenvatting is dat het een heel slecht weekend was. Ik denk niet dat dit ging zoals we hadden verwacht, of zoals we graag wilden dat het zou gaan. We moeten ook wel een paar dingen gaan analyseren. In de aanloop naar de kwalificatie ging het nog we best goed, maar de kwalificatie vernietigde ons hele weekend. We hadden veel meer kunnen doen, maar met de start op de hards was het ook lastiger."