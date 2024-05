McLaren trots op Norris: "Meester met de banden"

Lando Norris kwam heel erg dicht bij de zege in Imola. Hij opende de jacht op Max Verstappen, en de verschillen waren in het eind heel klein. Hij kwam net te kort, maar bij McLaren waren ze wel trots. Volgens Andrea Stella is Norris een soort bandenfluisteraar geworden.

Norris greep bij de start de tweede plaats, en hij had deze positie weer in handen na de pitstops. Hij leek genoegen te moeten nemen met deze positie, want Max Verstappen reed comfortabel aan kop. In de slotfase kwam daar verandering in, en wist Norris het gat te verkleinen. Hij zat op de staart van Verstappen, maar hij kwam net een rondje te kort om echt de aanval te kunnen openen.

McLaren-teambaas Andrea Stella was in ieder geval heel erg trots op zijn coureur. Stella deelde zijn complimenten uit in gesprek met Sky Sports: "De banden waren interessant, ze gedroegen zich zeker niet zoals we hadden verwacht. We verloren teveel tijd in de eerste stint. We hadden te veel degradatie aan de achterkant en we dachten dat we vooral achter ons moesten kijken. Met de harde banden deden we rustig aan, toen Oscar met Leclerc aan het vechten was. Ik denk dat dit ons hielp voor het einde van de race. Lando had de banden goed onder controle. Het was belangrijk om de banden te managen. We kunnen nu wel zeggen dat Lando een soort meester is met de banden."