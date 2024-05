Marko spreekt Brown tegen: "Zie ik niet gebeuren"

Het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing is groot nieuws in Miami. Red Bull bevestigde het nieuws eerder deze week, en dat zorgde meteen voor veel verhalen. Zak Brown stelde dat Newey het eerste dominosteentje is dat omvalt, maar Helmut Marko ziet de zaakjes toch iets anders.

Het vertrek van Newey zorgde voor veel geruchten. De Britse topontwerper geldt als één van de beste mensen in zijn vakgebied, en Ferrari, Aston Martin en Williams jagen op zijn handtekening. Ondertussen vraagt men zich af waar de toekomst van Max Verstappen ligt. Hij wil immers beschikken over de best mogelijke auto, en Newey is iemand die hiervoor kan gaan zorgen.

McLaren-CEO Zak Brown verwees naar de onrust binnen Red Bull. Hij stelde dat Newey het eerste dominosteentje is dat omvalt en dat er veel CV's rondgaan. Red Bull-adviseur Helmut Marko doet dit af als onzin in gesprek met Motorsport.com: "Alle andere mensen bij ons hebben langlopende contracten. Zolang we Max een winnende auto kunnen bieden, denk ik ook dat hij blijft. Ik zie een domino-effect dus niet zomaar gebeuren." Verstappen stelde begin dit weekend al dat het hem om de prestaties gaat, en daar is Marko het mee eens: "Exact, en daarom moeten we hem een winnende auto geven."