Brown wil vaker winnen: "Red Bull is te verslaan"

Het team van McLaren beleeft mooie dagen. Vorige week wonnen ze met Lando Norris de Grand Prix van Miami, en dat geeft de burger moed. CEO Zak Brown heeft veel zelfvertrouwen en hij stelt dat zijn team nu vaker voor de overwinningen kan gaan vechten.

In Miami won McLaren voor het eerst sinds 2021 weer een Grand Prix. Lando Norris profiteerde van de Safety Car, maar verder reed hij ook een foutloze race. De Brit kon na de herstart wegrijden bij Max Verstappen, en daarna moest hij eigenlijk geen fout meer maken. Dat ging goed en dat resulteerde in zijn eerste overwinning uit zijn Formule 1-loopbaan. Hij hoopt zelf vaker voor de zeges te kunnen vechten, en hij is niet de enige met die mening.

Ook McLaren-CEO Zak Brown heeft heel erg veel vertrouwen. De Amerikaan wil vaker gaan vechten met Red Bull en daar doet hij niet geheimzinnig over in gesprek met Sky Sports News: "Ik zie niet in waarom we niet voor de zeges zouden kunnen vechten. Dat wordt niet makkelijk. Red Bull heeft nog steeds pace, en dit was gewoon één race waarin we op hadden ingespeeld, maar ik de laatste twee races waren we sneller dan Ferrari, dus we zijn dicht bij. Het laat zien dat Red Bull verslaanbaar is, en we willen ze verslaan, dus ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen."