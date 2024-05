Alonso vreest voor een martelgang in Monaco

Fernando Alonso kende afgelopen weekend een rampzalige race in Imola. In de derde vrije training en de kwalificatie ging het helemaal mis voor de Spaanse tweevoudig wereldkampioen. Hij hoopt dat alles goed gaat in Monaco, anders verwacht hij ook daar een martelgang.

Alonso verlengde enkele weken geleden zijn contract bij het team van Aston Martin. De Spanjaard kende in Imola echter een rampzalig weekend. In de derde vrije training parkeerde hij zijn Aston Martin in de grindbak, en de problemen waren nog steeds niet verdwenen. Alonso kwam de baan op, wist geen goede tijd te noteren en hij viel direct af. Hij startte de race vanuit de pitlane, en kwam uiteindelijk op een zwaar teleurstellende negentiende plaats over de streep.

Marteling

Alonso hoopt dat het aankomend weekend in Monaco wel goed gaat. De Spaanse Aston Martin-coureur hoopt op een competitief pakket, maar aan de internationale media laat hij weten dat het ook helemaal de verkeerde kant op kan gaan: "Het hangt allemaal eigenlijk van de auto af. Als onze balans niet goed is, dan kan die baan echt een marteling zijn. Het is zaak dat we de afstelling maximaliseren. Op de zondag is het daar net als hier in Imola, dan kan je eigenlijk niemand inhalen."

Imola

In Imola begon hij aan een kansloze missie. Door zijn mislukte kwalificatie moest hij vanuit het achterveld starten, maar Aston Martin besloot zijn set-up te veranderen. Hij startte vanuit de pitlane, maar hij kon geen deuk in een pakje boter rijden: "Je hoopt op een Safety Car of op een rode vlag. Dat gebeurde niet, dus dan wordt het al snel een saaie race. Ik heb verschillende strategieën en pitstops kunnen testen met het team, voor de rest kun je weinig doen."