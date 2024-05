Sarcastische Vasseur: "Mercedes hoeft slechts 28 seconden goed te maken!"

Het team van Mercedes is op een rampzalige wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Duitse renstal kan nog niet meevechten om de prijzen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ziet het gebeuren en hij stelt dat Mercedes een klein beetje dichterbij is gekomen.

Mercedes gooide voor dit seizoen het concept volledig op de kop. Op deze manier hoopten ze de strijd aan te gaan met Red Bull Racing. Dit is niet gelukt, de Duitse renstal rijdt als een soort grijze muis rond vlak achter de andere topteams. Naast Red Bull zijn dit seizoen ook McLaren en Ferrari sneller. Afgelopen weekend in Imola wisten Mercedes-coureur George Russell en Lewis Hamilton niet bepaald dichter bij de rest van de toppers te komen.

Mercedes had updates meegebracht naar Imola. Ze waren echter niet de enigen, en ze konden het gat ook niet dichtrijden. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich er dan ook niet heel erg veel zorgen over. De Fransman wordt door de Italiaanse tak van Motorsport.com gevraagd of hij denkt dat Mercedes vooruitgang heeft geboekt: "De Mercedessen? Aan het einde van de race op het circuit van Imola stonden ze 28 seconden achter Charles, dus ja, ik denk wel dat ze ietsje dichter bij zijn gekomen vergeleken met ons!"