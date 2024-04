Dag 1 in China: De Formule 1 is niet saai

Vandaag werd de eerste dag van het Chinese raceweekend afgewerkt. Op het veelbesproken asfalt van het circuit van Shanghai werden de eerste vrije training en de Sprint Kwalificatie afgewerkt. Tijdens die laatste sessie werd één ding duidelijk: de Formule 1 is allesbehalve saai.

In de afgelopen jaren werd er door zure mensen op de sociale kanalen regelmatig geroepen dat de Formule 1 saai is. Eerlijk is eerlijk, ze hebben soms een punt. Voor het grote publiek is het immers best saai als elke Grand Prix wordt gewonnen door Max Verstappen. De fanatieke volgers van de sport zien elke race wel iets wat voor spanning zorgt, maar ook deze groep moest eerlijk toegeven dat er soms saaie fases waren in de races.

De eerste dag van het Chinese raceweekend liet echter het tegendeel zien. De Formule 1 was weer een waar spektakel, zelfs de eerste vrije training kende een aantal opvallende momenten. Het begon met het opmerkelijke bermbrandje en het eindigde met de eveneens opmerkelijke snelste tijd van Lance Stroll. Aangezien het een sprintweekend is, was deze sessie meteen het enige moment voor de teams en coureurs om echt data te verzamelen.

Sprinten

Het sprintformat is door de hoge heren van de sport in het leven geroepen om voor meer spektakel te zorgen. Dit jaar wordt er gewerkt met een nieuw format, waarbij de sprintrace en de gewone kwalificatie op dezelfde dag worden verreden. Zover was het vandaag nog niet, want nu werd er wel de Sprint Kwalificatie verreden. Dit was misschien wel de spannendste sessie van het jaar.

De regen hing de hele dag in de lucht, en halverwege de kwalificatie kwam het dan ook met bakken uit de hemel. De coureurs glibberden over de baan, en dat werd mede veroorzaakt door een bijzondere aanpassing aan het circuit. De organisatie had namelijk het asfalt aangepakt met een bitumen-mengsel. Dit zorgde ervoor dat er niet bepaald veel grip was op de baan. Links en rechts schoten er coureurs van de baan, en de fans werden getrakteerd op veel verschillenden namen die zich kortstondig aan de kop van de tijdenlijst nestelden.

Posterboys

Uiteindelijk leek de sprintpole een prooi te worden voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen is nog altijd één van de posterboys van de sport, en in de natte en gladde Sprint Kwalificatie liet hij zijn kwaliteiten weer eens zien. Maar op het moment dat er een voorzichtig applausje klonk in de pitbox van Mercedes, gaf de wedstrijdleiding Lando Norris zijn tijd terug. Norris greep de pole, maar daar had niemand een probleem mee. De spanning was voor tenminste drie kwartier terug, en dat maakte veel goed. De Formule 1 is dus helemaal niet saai, je hebt soms gewoon wat regen en een mengsel van bitumen nodig.