Villeneuve twijfelt aan intenties van Audi

Over anderhalf jaar betreedt Audi de Formule 1. De Duitse autofabrikant is hard bezig met het ontwikkelen van hun krachtbronnen en ze hebben inmiddels de overname van het team van Sauber aangekondigd. Jacques Villeneuve vraagt zich echter af wat de intenties van Audi zijn.

Audi maakte in 2022 bekend dat ze vanaf 2026 gaan deelnemen aan de Formule 1. Ze gaan samenwerken met het team van Sauber, maar inmiddels is wel duidelijk genomen dat ze de Zwitserse renstal gaan overnemen. Audi pakt het project zeer serieus aan en ze zijn in Duitsland al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van de motoren. Ze willen de strijd aangaan met de huidige topteams, maar het is nog maar de vraag hoe snel ze competitief kunnen zijn.

Kennis

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve vraagt zich af wat de intenties zijn van Audi. De Canadese voormalig Formule 1-coureur wijst in gesprek met Sports Illustrated naar de huidige staat van Sauber: "Ze gaan samenwerken met een team dat al jarenlang niet al te goed presteert. Je kunt niet zomaar kennis gaan ontwikkelen, dat is iets wat je met de tijd moet gaan ontwikkelen."

Villeneuve vraagt zich ook af met welk idee Audi gaat deelnemen aan de Formule 1. De Canadees wijst naar andere mislukte projecten van grote fabrikanten. Villeneuve is dan ook nog niet heel enthousiast over de Audi-plannen: "Op welke manier gaan Audi deelnemen? Gaan ze het op dezelfde manier doen als Renault door een soort imago te willen creëren, of gaan ze echt hun best doen om te racen en te winnen. We weten dat gewoon niet."