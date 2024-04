Villeneuve stipt talenten Newey aan: "Hij is absoluut de beste"

Adrian Newey geldt als één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull Racing. De Britse ontwerper was verantwoordelijk voor alle kampioensauto's van Red Bull. Newey is al zeer lang actief in de autosport en in de jaren '90 kwam Jacques Villeneuve erachter wat hem zo goed maakt.

Newey geldt als één van de beste mensen in zijn vakgebied. De Britse ontwerper heeft de sport al meerdere innovaties en recordbrekende auto's gebracht. Bij Red Bull zijn ze dan ook enorm tevreden met hem, maar realiseren ze zich ook dat er vanuit allerlei hoeken aan Newey wordt getrokken. Onder meer de teams van Ferrari en Aston Martin zouden interesse hebben in zijn diensten.

Visualiseren

Jacques Villeneuve reed in de jaren '90 voor het team van Williams en hij werd in 1997 wereldkampioen. Newey was in dat jaar met gardening leave, maar hij had wel invloed op de titelwinnende wagen van Villeneuve. De Canadees stelt in gesprek met Sports Illustrated dat hij er pas achteraf achter kwam hoe belangrijk Newey was: "Ik wist dat niet toen ik er in 1996 kwam rijden. Hij was geweldig omdat hij de auto kan visualiseren, hij kan de airflow zien. Hij heeft daar een band mee, maar hij heeft ook een band met de coureur. Hij weet dat het geen computer is die de auto bestuurt. Dus in de data kunnen de cijfers zeggen hoe snel de auto zou kunnen gaan, maar misschien kan de coureur er niet mee omgaan, omdat hij het niet voelt."

Sterkste kant

Volgens Villeneuve begrijpt Newey dat de coureur daar niet mee om kan gaan. De Canadese voormalig Formule 1-coureur wijst dan ook naar één van de sterkste kanten van Newey: "Dat is waarom hij in de afgelopen jaren zoveel fantastische auto's heeft ontworpen. Hij is absoluut de beste die er is en hij is echt altijd in staat geweest om zichzelf weer eens op nieuwe uit te vinden."