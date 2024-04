Villeneuve zet vraagtekens bij Andretti-plannen

Het team van Andretti wil nog altijd de Formule 1 betreden. De Amerikanen werken op de achtergrond hard verder en recent opende ze een nieuw onderkomen in Silverstone. Jacques Villeneuve vraagt zich af of Andretti echt iets toe kan gaan voegen aan de Formule 1.

Andretti wil samen met General Motors-merk Cadillac gaan deelnemen aan de Formule 1. Ze kregen groen licht van de FIA, maar de FOM keurde de plannen af. Ze gooiden de deur niet helemaal dicht, want General Motors gaf eerder al aan dat ze in 2028 krachtbronnen willen gaan leveren aan Andretti. 2028 is dus nog een mogelijkheid en bij Andretti werkt men hard door het aan het project.

Veel fans en kenners zien de komst van Andretti naar de Formule 1 wel zitten. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve wordt door Sports Illustrated gevraagd of de FOM de juiste keuze heeft gemaakt: "Dat hangt ervan af. Als fan wil je ze er zeker bij hebben. Maar we kunnen alleen maar stellen dat de FOM informatie had die wij niet hadden. We weten het niet. We weten alleen wat we in de media hebben gezien, en dat is vandaag de dag heel erg gevaarlijk omdat iedereen met een account op het internet kan zeggen dat hij een journalist is, alles wat ze zeggen is dan ineens waar. Het is dus heel moeilijk om aan de hand daarvan iets te zeggen. Maar het is een groot racemerk, ze hebben veel geld achter zich staan."