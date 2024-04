Dag 3 in Japan: Overheersing

Vandaag werd op het circuit van Suzuka de Japanse Grand Prix verreden. Het werd een ouderwets Red Bull-feestje, Max Verstappen liet de aanwezige fans juichen en hij trakteerde ze op een waanzinnig sterke race. Verstappen lijkt sterker dan ooit te zijn.

Zijn uitvalbeurt in Australië zorgde ervoor dat er eventjes iemand anders op de hoogste treetje van het podium mocht staan. In Japan liet Verstappen echter weer zien wat hij in zijn mars heeft. Na afloop van de kwalificatie klonk hij nog ontevreden en stelde hij dat het nog wel eens spannend kon worden. Heel eventjes hoopten een aantal fans op een spannende strijd, maar in Japan reed Verstappen tot twee keer toe met speels gemak weg bij de rest van het veld.

Door de verschillende strategieën zag Verstappen soms een concurrent voor zijn neus rijden, maar hij zag ze toch vooral op de grote schermen langs de baan, of op de kleurrijke spandoeken van de fans. In het zonnetje deed de RB20 het weer als een zonnetje, en Verstappen won alweer zijn derde race van het jaar. Het voelde aan als business as usual, Verstappen nam de felicitaties in ontvangst, hij sprak een woordje over zijn race en hij spoot wat met champagne. Het wordt haast een gewoonte, en daar zijn ze bij de concurrentie niet blij mee.

Perez

Toto Wolff feliciteerde Verstappen alvast met zijn vierde wereldtitel en Carlos Sainz denkt dat hij al te laat is als Ferrari de nieuwe updates heeft geïntroduceerd. Wat het voor de concurrentie nog enger maakt, is de huidige topvorm van Sergio Perez. De Mexicaan beschikt over een aflopend contract bij Red Bull, maar hij lijkt beter dan ooit. Hij vocht zich door het veld heen en zijn voorsprong op Sainz was ook groot. Langzamerhand lijkt het er op dat Perez zijn stoeltje gaat behouden, zijn rivalen presteren allemaal wat minder.

Vulkaan

Ondanks de interne problemen is Red Bull nog altijd het topteam van de sport. Ze zijn het Real Madrid van de Formule 1, met Verstappen als de absolute sterspeler. Perez is niet langer de bruikbare rechtsback, maar eerder een ijzersterke schaduwspits. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda dromen van het Red Bull-zitje, maar Perez laat tot nu toe niets liggen. Helmut Marko heeft dan ook laten doorschemeren dat er geen discussies meer worden gevoerd en Perez de favoriet is. Binnen het team rommelt het, maar op de baan schittert het. Red Bull is als een vulkaan, maar vooralsnog spuwt deze geen vuur, maar goud.