Verstappen trapt Japans raceweekend af in perszaal

Het Japanse raceweekend staat op het punt van beginnen. Op het circuit van Suzuka wordt de vierde race van het seizoen verreden en het weekend wordt afgetrapt met de traditionele mediadag. Max Verstappen zal zich weer moeten gaan melden in de perszaal.

Dit jaar moet slechts een klein groepje coureurs zich melden in de perszaal voor de gebruikelijke persconferentie van de FIA. In Japan is het weer de beurt aan een zestal coureurs. Anderhalve week na zijn uitvalbeurt in Australië schuift Verstappen op donderdag aan in de perszaal. Hij krijgt hier op de bank gezelschap van Pierre Gasly, Carlos Sainz, George Russell, Yuki Tsunoda en Alexander Albon.

Tussen de twee vrije trainingen door moeten ook een aantal teambazen zich melden in de perszaal. Op vrijdag is het dan de beurt aan Bruno Famin, Ayao Komatsu, James Vowles en Toto Wolff. De aanwezigheid van Wolff is opvallend, aangezien hij in eerste instantie niet van plan was om af te reizen naar Suzuka. Hij heeft last minute toch besloten om aanwezig te zijn in Japan en de FIA maakt daar optimaal gebruik van door hem op te roepen voor de persconferentie. De teambazen zullen ook hun gezicht moeten laten zien in de TV Pen.