Alonso snapt straf niet: "Zonder grindbak was er geen onderzoek"

Fernando Alonso werd vandaag zwaar bestraft na afloop van de Australische Grand Prix. Hij ontving een tijdstraf van twintig seconden omdat hij gevaarlijk rijgedrag zou hebben getoond waardoor George Russell crashte. Alonso is het niet helemaal eens met zijn straf.

Na afloop van de race zaten Russell en Alonso vrij lang bij de stewards. Ze gaven Alonso een tijdstraf van twintig seconden, maar daar kan hij zich niet in vinden. In een uitgebreide post op sociale media schrijft hij dat hij werd verrast door de straf: "We willen op geen enkele manier iets fout doen met deze snelheden. Ik denk dat dit zonder grindbak nooit was onderzocht. Ik heb al twintig jaar ervaring in de Formule 1 en ik heb epische duels uitgevochten zoals in Imola in 2005 en 2006 en in Brazilië in 2023. Het wisselen van racelijnen en het opofferen van entryspeed voor goede exits, is onderdeel van de kunst van autosport. We rijden nooit elke ronde voor honderd procent, we moeten brandstof, banden en remmen sparen."

Double points for the team and a better race pace than the rest of the weekend allowed us to cross the finish line in 6th and 7th place. A bit surprised by a penalty at the end of the race regarding how we should approach the corners or how we should drive the race cars. At no… pic.twitter.com/WBdr7MPGFr