Marko zoekt zitje voor 'uitzonderlijk talent' Lawson

De coureurs van de Red Bull-teams zullen dit jaar goed moeten presteren. Alleen Max Verstappen beschikt over een langlopend contract, terwijl Sergio Perez, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo zichzelf moeten laten zien. Helmut Marko laat weten dat hij ook zoekt naar een plekje voor Liam Lawson.

Lawson maakte vorig jaar redelijk onverwachts zijn debuut in de Formule 1. Hij mocht invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo en in die races liet hij een goede indruk achter. Het team van Visa Cash App RB heeft ook voor dit jaar weer gekozen voor Ricciardo en Tsunoda, maar die presteren nog niet enorm sterk. Ondertussen wordt Lawson op de achtergrond klaargestoomd voor een zitje in de Formule 1.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat over deze zaken. De Oostenrijker weet dat het een lastige situatie is, maar hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Lawson een kans wil geven in de koningsklasse. In gesprek met de internationale media is hij er dan ook duidelijk over: "Oliver Bearman, maar ook onze eigen Liam Lawson vorig seizoen, laten zien wat werkelijk uitzonderlijke talenten zijn. Natuurlijk zijn vandaag de dag de jongens allemaal heel erg goed voorbereid als ze hogerop weten te komen. Maar alleen als iemand echt goed is, kan hij vanaf het begin zulke prestaties neerzetten."