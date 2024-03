Lawson sluit toekomstig vertrek bij Red Bull niet uit

Liam Lawson is één van de jonge coureurs die momenteel aast op een Formule 1-zitje. De Nieuw-Zeelander is verbonden aan Red Bull en hij hoopt dan ook op een zitje bij één van de twee teams van het Red Bull-concern. Hij sluit niet uit dat hij anders gaat rijden voor een ander team.

Lawson maakte vorig jaar veel indruk toen hij een paar races mocht invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. De jonge Nieuw-Zeelander wende zeer snel aan de wagen en hij pakte zelfs WK-punten. Toch kreeg hij voor dit seizoen geen stoeltje bij het team van Visa Cash App RB. Hij fungeert nu als reservecoureur en droomt nog altijd van een Formule 1-zitje. Het is onduidelijk hoe groot zijn kansen voor 2025 zijn.

Lawson weet dat hij volgend jaar ook langs de zijlijn kan staan. Hij kijkt dan ook verder, want hij weet dat er nog acht andere Formule 1-teams zijn. Hij is dan ook duidelijk in gesprek met Fox Sports Australia: "Voor mij is het de ultieme droom om voor Red Bull te rijden. Ik zit al meer dan vijf jaar in hun programma en ze zijn op dit moment het meest competitieve team van het veld. Maar het is ook een droom om überhaupt in de Formule 1 te rijden, en als dat niet kan bij Red Bull, dan ga ik het ergens anders proberen."