"Marko waarschuwt tegenvallende Ricciardo"

Daniel Ricciardo wordt nog altijd gezien als een kanshebber voor een Red Bull-stoeltje in 2025. De Australiër is echter op een zeer tegenvallende wijze aan het huidige seizoen begonnen. Helmut Marko stelt dan ook dat Ricciardo snel iets moet gaan verzinnen.

Ricciardo kwam afgelopen weekend in Saoedi-Arabië als zestiende over de streep. Hij kende een zeer tegenvallende race waarin hij lang stilstond tijdens een mislukte pitstop en waarin hij in de slotfase spinde in de eerste bochtencombinatie. Ricciardo werd in de straten van Jeddah verslagen door zijn Visa Cash App RB-teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner kwam een week eerder nog vlak achter Ricciardo over de streep in Bahrein.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zag Ricciardo eerder als een kanshebber voor een Red Bull-stoeltje voor komend jaar. De Oostenrijker is duidelijk in gesprek met Speedweek: "Er staat dit seizoen veel op het spel voor zowel Daniel als Yuki. Yuki's kwalificatie was heel erg goed en Daniel zal snel met iets moeten komen. In de kwalificatie is Yuki in ieder geval heel erg goed. Daardoor rijdt VCARB in de eerste stint in de punten. Daarna raken ze verder achterop, dus op dat vlak is er werk aan de winkel. Ze kunnen hun snelheid op de langere termijn niet vasthouden in de race."