Berger voorspelt doemscenario voor Red Bull

De situatie bij Red Bull Racing blijft de gemoederen in de Formule 1 flink bezighouden. Christian Horner is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar dat betekent niet dat de zaak voorbij is. Gerhard Berger voorziet een doemscenario voor het team van Red Bull.

Er gaan veel geruchten rond over de situatie bij het team van Red Bull. Er wordt gesteld dat er een interne strijd gaande zou zijn binnen Red Bull. De Thaise aandeelhouders zouden vol achter Horner staan, terwijl de Oostenrijkse aandeelhouders hem liever kwijt zouden zijn. Horner is nu vrijgesproken, maar recente uitspraken van Jos Verstappen gooiden nog meer olie op het vuur. Hierna gingen er geruchten rond over interesse van Mercedes in Max Verstappen.

Voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger bekijkt de zaak vanaf een afstandje. Hij werkte in het verleden voor het toenmalige Toro Rosso, dus hij weet hoe het er intern aan toegaat bij Red Bull. De Oostenrijker stelt dat Red Bull mogelijk te maken gaat krijgen met een leegloop. Bij F1-Insider doet hij een opvallende voorspelling over Red Bull: "Zoals het er nu naar uitziet, blijft Horner bij Red Bull, verlaten zowel Helmut Marko als Adrian Newey het team en gaat Max Verstappen de overstap maken naar Mercedes."