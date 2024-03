Domenicali ziet geen problemen in Andretti-afwijzing

In de afgelopen maanden was het zeker niet saai in de Formule 1. Er gebeurde zeer veel in de wintermaanden en dat zorgde voor de nodige ophef. De FOM keurde bijvoorbeeld de plannen van Andretti Cadillac af. Stefano Domenicali stelt nu dat zijn mensen de juiste procedure hebben gevolgd.

Vorig jaar keurde de FIA de plannen van Andretti Cadillac goed. Als het aan de autosportfederatie ligt, mag de Amerikaanse renstal de Formule 1 gaan betreden. De FOM dacht daar iets anders over en ze keurden deze winter de plannen af, wel bestaat er nog een mogelijkheid voor 2028 voor Andretti. General Motors gaf immers aan dat ze vanaf dat jaar krachtbronnen kunnen gaan leveren aan Andretti.

De beslissing van de FOM zorgde voor veel kritiek van fans en kenners. Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali zijn alle juiste procedures gevolgd tijdens het beoordelen van de plannen van Andretti. Tegenover analisten van Wall Street spreekt hij zich uit: "Het is absoluut gerelateerd aan het Concorde Agreement. Het is zo dat er gezamenlijk werk gedaan moet worden tussen de FIA en FOM met betrekking tot de verschillende evaluaties. Dus wat dat betreft hebben we in deze zaak de procedure gevolgd en het resultaat op de juiste manier gepresenteerd."