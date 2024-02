Ricciardo richt zijn pijlen op Red Bull-stoeltje Perez

Het aankomende Formule 1-seizoen wordt zeer belangrijk voor Red Bull Racing. Het contract van Sergio Perez loopt eind dit jaar af en er liggen meerdere kapers op de kust. Ook Daniel Ricciardo aast op dit zitje, maar hij wil zich eerst blijven focussen op zijn huidige seizoen.

Ricciardo rijdt ook dit jaar voor Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB. Hij weet dat het zitje van Perez eind dit jaar vrijkomt en dat er kansen liggen. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al meerdere keren aangegeven dat Ricciardo, en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, kans maken op het zitje van Perez. Vanzelfsprekend kan de Mexicaan ook een nieuw contract krijgen, als hij goed weet te presteren.

Ricciardo weet dat het zitje bij Red Bull vrijkomt. De Australische coureur heeft torenhoge ambities en hij wil weer terugkeren in de top van het veld. In Bahrein was hij daar duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Je moet naar het grotere plaatje kijken. Het is niet iets wat nu in mijn gedachten speelt, ook als je kijkt naar mijn huidige positie. We hebben ook een lang seizoen voor ons. De manier om nu weer vooraan het veld te komen, is door zoveel mogelijk uit deze auto te halen. Ik moet weekenden zoals Mexico vorig jaar op de mat leggen. Dat moet ik consistent blijven doen."