Marko geeft Perez een duidelijke opdracht

Het team van Red Bull Racing is begonnen aan een belangrijk seizoen in de Formule 1. Ze willen dit jaar hun wereldtitels verdedigen en Sergio Perez wil zijn zitje bij het team behouden. Helmut Marko heeft nu al een update gegeven over de coureurssituatie voor het aankomende seizoen.

Red Bull geldt dit jaar als de topfavoriet voor de wereldtitel. In de afgelopen seizoenen was de Oostenrijkse renstal oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. In 2023 domineerden Red Bull en Max Verstappen in de sport, ze verbraken veel records en ze werden met twee vingers in de neus wereldkampioen. Perez is dit jaar nog Verstappens teamgenoot, maar wat er in 2025 gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Red Bull-adviseur Helmut Marko legt nogmaals uit op basis van welke zaken het team een keuze gaat maken voor 2025. De Oostenrijker wijst in gesprek met Servus TV eerst naar Perez: "Voor dit seizoen heeft Checo nog een contract. Daarna ligt het allemaal aan hem. Als hij dezelfde vorm laat zien als tijdens de laatste races van vorig jaar, dan kunnen we zeker weten met hem gaan praten over een nieuwe contractverlenging. Daniel Ricciardo moet op zijn beurt laten zien dat hij Yuki Tsunoda duidelijk onder controle heeft. Dan is hij misschien een kandidaat."