'Red Bull introduceert in Japen eigen zeropod-variant'

Het team van Red Bull Racing trok afgelopen week het doek van hun nieuwe RB20. Met deze wagen willen ze de wereldtitel gaan prolongeren. Red Bull sprak zelf eerder van een evolutie van de RB19, maar het lijkt er wel op dat ze over een paar maanden een bijzonder ontwerp gaan introduceren.

Red Bull liet in Milton Keynes voor het eerst hun nieuwe RB20 aan de buitenwereld zien. Met deze wagen willen ze de macht in de Formule 1 vasthouden. Zoals wel vaker bij een presentatie liet Red Bull op donderdag niet het achterste van hun tong zien. Een aantal delen van de RB20 zagen er interessant uit, maar het is de verwachting dat de wagen er in Bahrein en later in het jaar er heel anders uit zal zien.

Volgens Motorsport.com is Red Bull namelijk bezig met de komst van een zeer opvallende innovatie. Tijdens de presentatie van de RB20 viel het al op dat een aantal onderdelen veel weg hadden van de Mercedes-bolide van vorig jaar. Bij de launch was te zien dat ze hebben gekozen voor een sidepod met een overbeet waarbij het bovenvlak verder uitsteekt dan de hoofdinlaat. Maar volgens Motorsport.com introduceert Red Bull in Japan een nieuwe sidepod die veel weg zal hebben van een zeropod. Hoe de Red Bull-zeropod er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk.