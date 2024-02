Sauber stuurt nieuwe C44 voor het eerst de baan op

Het team van Sauber heeft als eerste meters gemaakt met de nieuwe auto. De Zwitserse renstal onthulde eerder deze week hun nieuwe bolide tijdens een spectaculaire show in Londen. Ze zijn doorgereisd naar Barcelona voor de eerste shakedown van het jaar.

Buiten de officiële testsessies en raceweekenden om mogen de teams amper meters maken met hun huidige auto's. Vanaf dit jaar mogen de teams 200 kilometer per jaar rijden tijdens deze zogenaamde filmdagen. Sauber, dat dit jaar op de grid staat onder de naam Stake F1 Team, heeft daar nu als eerste gebruik van gemaakt. Op het circuit van Barcelona werd de nieuwe C44 gespot. Sauber deelde zelf ook de eerste beelden van de filmdag, al gaven ze nog niet veel details prijs van hun wagen. Het is niet duidelijk of Valtteri Bottas of Guanyu Zhou achter het stuur zat.