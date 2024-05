Wolff sluit snel Formule 1-debuut Antonelli uit

Op vrijdag ging het in Miami veelvuldig op Andrea Kimi Antonelli. Het jonge Italiaanse talent wordt in verband gebracht met een Formule 1-zitje, en de FIA bevestigde dat er dispensatie was aangevraagd. Toto Wolff geeft aan dat zijn team dat niet heeft gedaan, en dat Antonelli niet in beeld is voor een F1-zitje.

Antonelli is al jaren onderdeel van de opleidingsploeg van Mercedes. Hij maakte veel indruk in de opstapklassen, en hij rijdt dit jaar al in de Formule 2. Aangezien hij nog maar zeventien jaar oud is, mag hij nog geen superlicentie aanvragen. Vlak voor de sprintkwalificatie bevestigde de FIA dat een team dispensatie had aangevraagd voor Antonelli. Het was niet duidelijk om welk team het ging, maar iedereen weet vrijwel zeker dat het om Williams gaat.

Mercedes-teambaas Toto Wolff drukt alle geruchten de kop in. De Oostenrijker vindt het nog te vroeg voor een debuut en dat legt hij uit aan Motorsport.com: "De dispensatie is niet iets wat door ons naar voren is gebracht en we hebben zeker vanaf het begin gezegd dat het niet iets is wat we nastreven. Ik weet niet waar het idee vandaan komt dat Mercedes hem graag naar voren wil schuiven. Kimi moet zich concentreren op zijn Formule 2-campagne en dat weet hij. Al het andere zijn slechts geruchten, die blijven rondgaan en ze zijn feitelijk onjuist. Hij is een coureur van Prema, en dat is wat hij doet en daar concentreren we ons allemaal op."