Button waarschuwt concurrentie voor hongerige Hamilton

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kende in 2023 een lastig seizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur verlengde wel zijn contract, zijn landgenoot Jenson Button verwacht veel van hem. Button waarschuwt de concurrentie namelijk voor het gevaar van een zeer hongerige Hamilton.

Hamilton beleefde in 2022 en 2023 lastige seizoenen in de Formule 1. De Britse coureur wilde sportieve revanche nemen na het mislopen van de wereldtitel in 2021, maar dat lukte hem niet. Hij wist in de afgelopen twee jaar zelfs geen enkele Grand Prix te winnen en dat zorgde voor frustratie. Red Bull Racing en Max Verstappen zijn oppermachtig in de Formule 1, ze gelden dan ook als de topfavoriet voor de titels in het komende seizoen.

Hongerig

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button stelt dat niemand Hamilton moet onderschatten voor het komende seizoen. Button doet zijn uitspraken bij Sky Sports: "Als je jarenlang zoveel hebt gewonnen en dat dat daarna niet meer lukt, dan kan je op twee manieren reageren. Of je zegt dat je gaat stoppen omdat je jarenlang hebt gedomineerd en nu al twee jaar draag staat, of je wordt hongerig om terug te slaan. Ik denk dat Lewis zich nu in die positie bevindt."

Sterker dan ooit

Button denkt dat Hamilton alleen maar beter is geworden in de afgelopen jaren. De Britse voormalig Formule 1-coureur waarschuwt de andere coureurs: "Lewis is sterker dan ooit qua zijn snelheid, hij lijkt ook meer in zijn kracht te geloven en hij maakt minder foutjes. Hij is dus beter dan hij vijf of zes jaar geleden was. Voor zijn rivalen is dat zwaar. Als hij plaatsneemt in een auto die competitief genoeg is, dan wordt zo iemand lastig te verslaan. Dat zie je nu ook bij Max Verstappen."