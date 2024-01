F2 en F3 maken data voor wintertest bekend

De hoogste opstapklassen van de autosport hebben bekend gemaakt wanneer ze aan hun seizoen gaan beginnen. Beide klassen hebben namelijk onthuld wanneer ze hun wintertests gaan afwerken. Ze reizen aankomende maand allebei af naar het circuit van Sakhir in Bahrein.

Op 11, 12 en 13 februari zullen de Formule 2 en de Formule 3 gaan testen op het circuit van Sakhir. Hoe dit er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Beide klassen testen immers op dezelfde dagen en het is niet heel logisch als auto's uit beide klassen op hetzelfde moment de baan opgaan. Voor de Formule 2-coureurs wordt het een belangrijke test, want ze kunnen dan voor het eerst kennis maken met de nieuwe generatie auto's.