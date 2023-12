Zieke monteurs bezorgden Red Bull kopzorgen in Mexico

Het afgelopen Formule 1-seizoen was zeer zwaar voor de teams en de coureurs. Er stonden zeer veel raceweekenden op de planning en het reisschema was moordend. Ook bij Red Bull Racing merkte men wat de gevolgen zijn van de overvolle agenda. In Mexico waren er zoveel werknemers ziek, dat het lange tijd onduidelijk was of er wel een complete pitcrew was.

Red Bull kende dit jaar een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won de constructeurstitel en ze werden met Max Verstappen voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Ook in de pitlane wist het team weer zeer goed te presteren, want ze wonnen ook het pitstopklassement. Maar ook op dit gebied hadden ze het zwaar, veel monteurs werden namelijk ziek in de staart van het seizoen.

Lastig

Bij Red Bull moest men hard werken om de personele bezetting rond te krijgen. Sportief directeur Jonathan Wheatley is daar zeer open en eerlijk over. In de podcast 'Talking Bull' legt Wheatley de situatie van dit seizoen uit: "Dit jaar was best lastig voor ons als het gaat om personeel. Veel mensen moesten evenementen overslaan vanwege ziekte, bruiloften of begrafenissen."

Mexico

In Mexico was het zelfs maar de vraag over er genoeg mensen beschikbaar waren om een pitcrew samen te stellen. Volgens Wheatley kampte veel monteurs hier met ziekte: "Pas op zondagochtend hebben we een complete pitcrew kunnen samenstellen, er waren namelijk heel veel mensen ziek. Veel van onze mensen hadden buikpijn in Mexico, maar op zondag kreeg de crew het wel gewoon voor elkaar. Ik denk dat we drie mensen hadden die verschillende taken moesten uitvoeren."