Alonso werkt testdag af in een kart

Het Formule 1-seizoen zit er op en dat betekent dat de coureurs zich bezig kunnen houden met andere zaken. Veel van hen vieren vakantie, maar een enkeling steekt zijn liefde voor de racerij niet onder stoelen of banken. Fernando Alonso heeft er alweer een bijzondere testdag opzitten.

De Spaanse Aston Martin-coureur kroop namelijk achter het stuur van een kart. Alonso werkte een testdag af op het kartcircuit nabij zijn eigen museum in Spanje. De kart van DPK Racing was uitgerust in Alonso's kleuren en hij ontmoette ook nog eens een aantal talentvolle karters. Alonso testte eerder deze maand ook al een oudere Aston Martin DTM-bolide en nu maakt hij weer veel meters.