Puntenfinishes in 2023: Bizarre mijlpaal Verstappen, Hamilton verrassend sterk

Max Verstappen werd dit jaar met overmacht wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander schreef negentien Grands Prix op zijn naam en hij verbrak record na record. Wie een blik werpt op de statistieken ziet dat hij in alle races punten wist te scoren. Lewis Hamilton deed dat bijna.

Verstappen scoorde dit jaar in 22 van de 22 Grands Prix WK-punten. Alleen in Singapore mocht hij niet naar het podium, verder scoorde hij in elk raceweekend een enorm aantal punten. De meeste coureurs konden Verstappen niet bijhouden in dit opvallende klassement. Lewis Hamilton kwam een beetje in de buurt, hij scoorde twintig keer WK-punten. Sergio Perez en Fernando Alonso delen de derde plaats in dit klassement, ze pakten allebei 19 keer WK-punten.

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen daarna het beste uit de verf. Sainz wist in Singapore te winnen en hij scoorde in totaal in achttien Grands Prix WK-punten. Zijn teamgenoot Leclerc kwam tot zeventien puntenscores, net zoveel als Mercedes-coureur George Russell. Lando Norris kende een sterke tweede seizoenshelft en hij wist dan ook zestien keer in de top tien te eindigen. Ook Lance Stroll (12), Esteban Ocon (12), Oscar Piastri (11) en Pierre Gasly (11) wisten vaak punten te scoren.