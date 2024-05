Ralf Schumacher ziet geen Mercedes-stress bij Verstappen

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. In de afgelopen weken was het stil op dit gebied, maar de geruchten zijn nog niet verdwenen. Volgens Ralf Schumacher zal Verstappen zich in ieder geval geen zorgen maken.

Het is al het hele jaar onrustig bij het team van Red Bull Racing. Het begon allemaal bij het onderzoek naar teambaas Christian Horner, en eerder deze maand werd bekend dat Adrian Newey het team gaat verlaten. Dit wakkerde de geruchten over een mogelijke transfer van Verstappen weer aan, Mercedes-teambaas Toto Wolff ging ondertussen rustig verder met het flirten met Verstappen.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dat Verstappen zich nu geen zorgen maakt. Tegenover zijn landgenoten van Sky Sport spreekt Schumacher zich uit: "Er is niets zo erg als veel werknemers die vertrekken in de Formule 1. Max zal volgend jaar niets te klagen hebben, maar zijn enige optie is nu Mercedes. Ferrari zit immers al vol. Max heeft geen stress. Als hij besluit om het team te verlaten, dan is alles mogelijk. Bij Mercedes kan hij terecht. Wolff is niet alleen de teambaas daar, hij is ook de CEO, en iedereen zou de deur openhouden voor Max. Maar ik zie hem veel liever bij Red Bull, tenzij alles nu implodeert."