Marko denkt dat Norris groter gevaar is geworden

Het team van Red Bull Racing werd anderhalve week geleden in Miami verslagen door Lando Norris. De McLaren-coureur wist Max Verstappen achter zich te houden, en dat zagen niet veel mensen aankomen. Helmut Marko maakt zich geen zorgen, maar hij denkt wel dat Norris een groter gevaar kan gaan vormen.

Norris moest lang wachten op zijn eerste zege, maar anderhalve week geleden was het eindelijk zover. De Britse coureur had geluk met de Safety Car, en hij wist een gat te slaan ten opzichte van Max Verstappen. Norris was blij en trots, maar hij weet nog niet zeker of hij de Red Bulls in de komende races ook kan verslaan. Bij Red Bull lijkt men zich geen zorgen te maken, want ze introduceren in Imola een nieuw updatepakket.

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich ook geen zorgen. Hij kijkt wel naar Norris, maar daar kan hij in gesprek met OE24 ook wel om glimlachen: "Max en Lando zijn goede vrienden. Ze reizen vaak samen met het vliegtuig, en ze komen regelmatig bij elkaar voor een potje simracen. Alleen op het gebied van feesten kan Max nog wel wat leren van Norris! Het kan inderdaad wel zo zijn dat Lando een groter gevaar voor ons gaat vormen op de baan, omdat de druk om te winnen bij hem is verdwenen."