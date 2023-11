Polesitter Verstappen trots: "We zijn trots op wat we hebben bereikt"

Max Verstappen kende een zeer solide kwalificatie op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur hield zijn hoofd koel en hij greep de laatste pole position van het jaar. Na afloop was hij enorm tevreden met zijn resultaat.

Verstappen kende tot nu toe geen sterk weekend in de Emiraten. De Nederlandse regerend wereldkampioen klaagde in de vrije trainingen over problemen met zijn auto. De RB19 stuiterde als een kangoeroe en men verwachtte dan ook een zeer spannende kwalificatie. Maar, Verstappen had andere plannen. De Nederlander ging er goed voor zitten en de pole position kwam eigenlijk op geen enkel moment in gevaar.

Aanpassingen

Verstappen was na afloop uitermate tevreden en hij lachte toen hij van teambaas Christian Horner hoorde dat Helmut Marko door de pole een weddenschap had verloren. Bij interviewer van dienst Jolyon Palmer sprak Verstappen zich uit: "Het is vreemd. Het hele weekend zijn we al aan het worstelen. We hebben de auto zeker verbeterd voor de kwalificatie, vanaf de eerste ronde was het duidelijk dat we meer konden pushen."

Trots

Verstappen was dus wel blij met zijn pole position. De Nederlandse wereldkampioen zag veel geglibber in de kwalificatie en hij vraagt zich af hoe de Grand Prix zal gaan verlopen: "Ik heb echt geen idee hoe goed we gaan zijn in de race. Normaal gesproken zijn we dan best wel goed. Het is een heel speciaal seizoen, we hebben er enorm van genoten en we zijn heel erg trots op wat we dit jaar hebben bereikt."