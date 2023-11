Villeneuve trouwt in Formule 1-paddock in Las Vegas

De Grand Prix van Las Vegas is één grote show. Gisteren werd alles overschaduwd door de enorme chaos die ontstond nadat meerdere auto's beschadigd raakten nadat ze over een putdeksel reden. Hierdoor schaduwde ook het opvallende huwelijk van Jacques Villeneuve een beetje onder.

In de paddock in Las Vegas lopen dit weekend niet alleen mannen rond die Elvis Presley na doen, er is ook een trouwkapel te vinden. In de gokstad stikt het van deze kapelletjes en het leek de organisatie dan ook een goed idee om er eentje te plaatsen in de paddock. De wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve besloot er in het huwelijksbootje te stappen met zijn vriendin Giulia.