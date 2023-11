Massa vroeg Briatore naar Crashgate: "Ik zag dat hij loog"

Felipe Massa is momenteel druk bezig met zijn juridische proces tegen de FIA en de Formule 1. De Braziliaan is van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008. Massa begon pas dit jaar met zijn juridische strijd, maar nu geeft hoe aan dat hij begin 2009 al vermoedde dat er iets aan de hand was.

De zaak van Massa draait om het Crashgate-schandaal. Zonder de race in Singapore, waar het schandaal plaatsvond, was Massa dat jaar wereldkampioen geworden. Crashgate kwam halverwege 2009 naar buiten, maar begin dit jaar liet Bernie Ecclestone weten dat hij en de FIA al in 2008 wisten van de zaak. Ze stopten dit in de doofpot en Massa reageerde woest en hij begon daarna zijn juridische strijd.

Manipulatie

Massa had al zeer vroeg door dat er iets aan de hand was, maar hij had nooit echt hard bewijs. De Braziliaan spreekt zich uit in de Track Limits Podcast: "Zelfs toen was het zeer vreemd. We hadden geen bewijs dat het was gemanipuleerd. Ik was een coureur die altijd de regels respecteerde en ik had nooit verwacht dat zoiets zou gebeuren. Misschien was ik gewoon te aardig, zo ben ik nou eenmaal. Ik had nooit verwacht dat er zo'n grote manipulatiezaak had kunnen plaatsvinden. Dat hoort niet bij deze sport."

Briatore

Massa begon na een zware winter aan het seizoen 2009. De toenmalig Ferrari-coureur ontmoette toen hoofdrolspeler Flavio Briatore en Massa zag dat er iets aan de hand was: "Aan het begin van het seizoen hadden veel mensen het hierover. Maar, het bewijs was er nog niet. Ik was in Bahrein en daar ontmoette ik Briatore in een restaurant. Ik was toen op pad met Nicholas Todt en Briatore was daar met Jean Alesi. We gingen samen lunchen en toen vroeg ik of die crash met opzet was. Hij zei dat het niet zo was, maar ik zag het in zijn gezicht. Ik geloofde hem niet en daarna dacht ik dat er iets aan de hand was."