Steiner hoopvol over protest: "We hebben duidelijke bewijzen"

Het team van Haas is hard bezig met hun right to review-zaak over de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix. Er heerst veel onduidelijkheid over de aanleiding van de zaak, maar het lijkt erop dat het draait om track limits. Volgens Haas-teambaas beschikt het team over duidelijke bewijzen.

Afgelopen weekend in Brazilië werd bekend dat Haas een right to review heeft ingediend. Het protest draait om de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix. Uit de documenten van de FIA blijkt dat het onder meer gaat om Williams-coureur Alexander Albon. De Thaise coureur ontving daar een tijdstraf voor het overschrijden van de track limits. De FIA heeft bekend gemaakt dat de teams van Williams, Aston Martin en Red Bull Racing zich moeten melden.

Regels

Haas-teambaas Günther Steiner heeft nu voor het eerst gereageerd op de door zijn team aangespannen zaak. De Italiaan laat aan Motorsport-Total weten wat er aan de hand is: "Er bestaan regels. Als de stewards niet over de juiste informatie beschikken, dan kunnen ze natuurlijk niet ingrijpen. We snappen dat echt volledig. Nu hebben we echter de informatie en we gaan zien wat de FIA doet als ze de informatie wel tot hun beschikking hebben."

Bewijzen

Steiner begrijpt echter wel dat de stewards geen extra straffen hebben uitgedeeld in Austin. De Italiaanse teambaas toont begrip, maar hij denkt dat de zaak nu anders in elkaar steekt. Hij gaat er nu vanuit dat er andere beslissingen worden genomen door de FIA: "Ik snap het echt volledig dat ze deze beelden nog niet hebben gezien, maar als dat zo is, hoe kunnen ze dan met zekerheid een beslissing nemen? Nu hebben we echter duidelijke bewijzen."