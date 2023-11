Perez jaagt op succes: "Ik zit relaxter in de auto"

Na een tegenvallende thuisrace in Mexico wil Sergio Perez dit weekend sportieve revanche gaan nemen. Op het circuit van Interlagos in de Braziliaanse stad Sao Paulo wil Perez zo goed mogelijk gaan scoren en hij gaat zich volledig focussen op de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap.

Perez wilde afgelopen weekend voor de ogen van zijn landgenoten schitteren in Mexico-Stad. Zijn droom viel in duigen, want al na één bocht zat zijn race er op. Het verdriet was groot en het was overduidelijk dat Perez er eventjes doorheen zat. Zijn uitvalbeurt had nog een ander nadeel, want Lewis Hamilton kon hierdoor makkelijk inlopen op hem in het wereldkampioenschap. De Brit kan het 1-2tje van Red Bull Racing in het wereldkampioenschap nog voorkomen.

Verschrikkelijk

Voor Perez is het dan ook belangrijk om goed te scoren in Brazilië dit weekend. De Mexicaanse Red Bull-coureur kijkt in zijn vooruitblik eerst eventjes terug op zijn thuisrace: "Mexico was verschrikkelijk, maar in deze sport gebeuren er dit soort dingen. Je kunt niet blijven piekeren over wat had kunnen zijn. Ik wilde dolgraag mijn thuisrace winnen, maar dat kun nu niet meer. Mijn focus ligt nu op de tweede plaats in het wereldkampioenschap."

Vertrouwen

Perez weet dat het raceweekend in Brazilië zeer belangrijk zal zijn in de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij weet zeker dat hij zijn doel gaat bereiken: "Ik heb er alle vertrouwen in dat het lukt. Afgelopen weekend leken we de goede richting in te zijn geslagen en dat was te zien. Ik zit nu relaxter in de auto. Het werk dat is verzet werpt zijn vruchten af op het gebied van de set-up en de performance. Brazilië zorgt wel voor andere uitdagingen dan in Mexico, maar het is een leuk circuit en er zijn twee kansen om punten te scoren."