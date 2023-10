Wat viel op tijdens de vrijdag in Mexico?

Het Mexicaanse Grand Prix-weekend is gisteren officieel afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez werden de toeschouwers getrakteerd op een tweetal interessante sessies. Er gebeurde een heleboel in Mexico en GPToday.net zet een aantal van deze opvallende momenten op een rijtje.

Rookies

In de eerste vrije training kwamen vijf rookies in actie. Alle vijf de mannen rijden momenteel in de Formule 2, maar ze lieten zien dat ze in Formule 1-materiaal ook aardig uit de voeten kunnen komen. Theo Pourchaire (Alfa Romeo) had remproblemen waardoor hij geen tijd kon noteren en Jack Doohan (Alpine) was zo goed als ontzichtbaar. Isack Hadjar (AlphaTauri), Oliver Bearman (Haas) en Frederik Vesti (Mercedes) kwamen voor het eerst in actie tijdens een vrije training. Bearman was de snelste van het stel en hij maakte ook veel indruk. Hij zal de uitslag vast uitprinten en boven zijn bed hangen, want hij was sneller dan Fernando Alonso.

De vredespijp tussen Max Verstappen en het Mexicaanse publiek lijkt te zijn gerookt. Men verwachtte voorafgaand het weekend dat boze fans van Verstappens teamgenoot Sergio Perez voor een onplezierige situatie zouden kunnen gaan zorgen. Dat bleek niet het geval te zijn en er klonk zelfs eventjes gejuich toen Verstappen bij de proefstart na afloop van VT2 de strijd aan ging met Valtteri Bottas. Hoe het er in het verloop van het weekend uitziet is niet duidelijk, maar dit was een goed begin.

Daniel Ricciardo is weer helemaal het mannetje. Hij is weer terug na zijn gebroken middenhandsbeentje en met een achtste en een zesde tijd in de twee vrije trainingen mag hij meer dan tevreden zijn. De Australiër droomt nog altijd van de wereldtitel en een Red Bull-zitje en als hij de rest van het weekend met deze snelheid blijft doorrijden, dan belooft dat zeer veel goeds voor de nabije toekomst.