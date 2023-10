Zelf racen? Dit zijn de leukste F1- en andere racegames!

Snelheid is verslavend. Daarom kunnen liefhebbers zich goed verplaatsen in wat mensen als Max Verstappen drijft. Hoewel Formule 1 kijken natuurlijk al een spannende ervaring kan zijn, gaat er niets boven zelf die snelheid of het ‘spel’ achter de sport ervaren. Voor de gewone sterveling ligt dat niet binnen handbereik, maar gelukkig worden er games gemaakt die deze ervaring simuleren. We bespreken de leukste F1 games en andere uitstekende racegames.

EA Sports F1 22

Voor het echte werk kom je het beste aan je trekken met EA Sports F1 22. Hier kun je zelf op de stoel van Max Verstappen plaatsnemen en strijd aangaan op de Formule 1-circuits om wereldkampioen te worden. Het liefst heb je hier natuurlijk een racestoel met een bijbehorend stuurtje bij om de ervaring compleet te maken terwijl je probeert de beste rondetijden neer te zetten in een Grand Prix-wedstrijd tegen de computer of een online match. EA Sports F1 22 is te verkrijgen voor PlayStation, Xbox als PC.

F1 Manager 2022

Het racestoeltje is echter niet de enige interessante plek die je als speler kunt innemen als je de F1 wilt simuleren. Kruip je liever in de huid van een teambaas zoals Christian Horner of Toto Wolff, dan is F1 Manager 2022 de game voor jou. In dit spel kies je een team en bouw je vervolgens zelf aan een kampioensformatie door je team van coureurs en personeel samen te stellen. Jij bepaalt wat er gebeurt in het team en volgt de prestaties van zowel je coureurs als je medewerkers nauwlettend, terwijl je ook een oogje houdt op de financiën van het team. Ondertussen houd je ook een schuin oog op de beste medewerkers van je concurrenten om ze te scouten voor je eigen team. F1 Manager 2022 is te spelen op PlayStation, Xbox en PC.

Gran Turismo 7

Maakt het je niet zo uit of je in de Formule 1 rijdt of niet, als je maar realistisch kunt racen? Dan is Gran Turismo 7 een absolute aanrader. Deze franchise is al jarenlang een van de grote toppers binnen het segment van racegames en biedt veel voor verschillende mensen, want het spel draait om meer dan racen alleen. Je kunt je creativiteit de vrije loop laten gaan en werken aan tuning, maar ook aan racestrategieën en het verbeteren van je vaardigheden. Eigenlijk heb je gewoon vrij spel en kun je voorliefde voor auto’s en racen volledig botvieren op dit spel, dat enkel beschikbaar is voor de PlayStation.

Assetto Corsa Competizione

Als we het hebben over realistische racegames, dan is Assetto Corsa Competizione daar een uitstekend voorbeeld van. Misschien is het wel de meest realistische racegame die ooit voor een console is gemaakt. Het zeer waarheidsgetrouwe spel heeft een bijzonder diepgaande gameplay en een breed assortiment aan speltypes. Ga als speler aan de slag met de auto's uit de GT-klasse door het spelen van kampioenschappen, losse races, het doen van training, het uitvoeren van speciale uitdagingen of door het spelen van de carrièrestand. Speel je het online, dan vind je daar zelfs een heuse competitiestructuur, compleet met elitelobby’s voor virtuele coureurs die door middel van voldoende ervaringspunten hun sporen hebben verdiend. Hoewel het spel ook voor de Xbox en de PC beschikbaar is, komt hij het beste tot zijn recht op de PlayStation 5.

Forza Horizon 5

Voor een bijzondere visuele ervaring, raden we Forza Horizon 5 aan. Niet alleen heeft het spel een bijna oneindige keuze aan auto’s (waaronder de Red Bull-Aston Martin Valkyrie hypercar), maar het simuleert ook tunnelvisie op hoge snelheid. Op lagere snelheid geniet je van prachtige vergezichten, die Forza Horizon 5 tot een van de mooiste games maakt die we gezien hebben. Het spel is te spelen op de Xbox en de PC.

Natuurlijk is het niet hetzelfde als de Formule 1 ervaren als deelnemer, maar deze games geven je de kans om je voorliefde voor racen om te zetten in een enerverende ervaring zonder de bijbehorende verantwoordelijkheden en risico’s van het echte werk. Veel beter dan dit wordt het – naast natuurlijk lekker naar de echte Formule 1 kijken – toch eigenlijk niet?