FIA verhoogt maximaal boetebedrag voor de Formule 1

Autosportfederatie FIA heeft een belangrijke regelwijziging doorgevoerd in de Formule 1. Tijdens de vergadering van het World Motor Sport Council heeft men namelijk een opvallend besluit genomen over het maximale boetebedrag dat de stewards kunnen uitdelen aan deelnemers van de koningsklasse van de autosport.

Het World Motor Sport Council kwam gisteren bij elkaar in het Zwitserse Genève. Daar werden meerdere beslissingen genomen die ook invloed hebben op de Formule 1. De FIA heeft namelijk besloten om het maximum boetebedrag voor teams en coureurs aan te passen. De stewards kunnen nu een maximale boete van 1 miljoen euro uitdelen, tot nu toe stond dit bedrag op 250.000 euro. Dit geldt overigens alleen voor een straf die kan worden uitgedeeld door de stewards, niet voor een straf voor het mogelijk overschrijden van de budgetcap.

De reden voor het wijzingen van deze regel is volgens de FIA vrij logisch. Het bedrag van 250.000 euro stond al twaalf jaar vast en volgens de autosportfederatie reflecteerde dit niet langer de huidige staat van de Formule 1. De straf zal echter niet zo snel worden uitgedeeld, maar het is dus wel mogelijk. Ook voor de andere klassen van de FIA is het boetebedrag aangepast, dit bedrag ligt nu op 750.000 euro.