Jos Verstappen weet niet zeker of hij wereldkampioen had kunnen worden

Max Verstappen is momenteel enorm succesvol in de Formule 1, maar dat betekent niet dat hij de enige Verstappen is met ervaring in de sport. Zijn vader Jos reed ook jarenlang in de koningsklasse, maar hij geeft inmiddels toe dat hij zichzelf niet als een kampioen ziet.

Verstappen senior reed in de jaren '90 en begin deze eeuw in de Formule 1. Hij was zeker niet zo succesvol als zijn zoon nu is, maar hij wist wel een paar podiumplekken te pakken. Jos Verstappen werd vroeger gezien als een groot talent, maar hij kon die verwachtingen nooit waar maken. Uiteindelijk was het dus zijn zoon Max die de naam Verstappen naar de titel bracht.

Jos Verstappen werd vroeger gezien als een mogelijke wereldkampioen. In gesprek met De Telegraaf geeft hij eerlijk toe dat hij hier inmiddels zo zijn twijfels over heeft: "Ik denk dat ik op het verkeerde moment op de verkeerde posities zat. Achteraf gezien is het allemaal makkelijk praten. Ik begon bij een topteam en dat was misschien niet ideaal. Maar zeg tegelijkertijd maar 'nee' tegen zo'n kans. Ik weet zeker dat ik goed genoeg was voor de Formule 1, maar inmiddels twijfel ik eraan of ik goed genoeg was om wereldkampioen te worden. Zeker nu ik Max zie rijden, vraag ik me af of ik wel goed genoeg was."