Williams beslist pas eind dit seizoen over toekomst Sargeant

Logan Sargeant heeft als enige coureur in het huidige veld nog geen contract voor 2024. De Amerikaanse Williams-coureur is bezig met een tegenvallend debuutseizoen in de Formule 1. Williams-teambaas James Vowles wil hem niet laten vallen, hij gunt Sargeant tot het einde van het jaar om zich te laten zien.

Sargeant heeft als enige coureur die alle Grands Prix heeft gereden, nog geen WK-punt gescoord. De Amerikaan wordt continu verslagen door zijn teamgenoot Alexander Albon en daarnaast maakt hij ook veel brokken. In onder meer Japan en Zandvoort schreef hij zijn auto volledig af. In de sprintrace in Qatar viel hij ook uit vanwege een onnodige spin waardoor hij vast kwam te zitten in de grindbak.

Het is dan ook nog maar de vraag of Sargeant volgend seizoen wel voor Williams rijdt. Teambaas James Vowles wil hem nog niet laten vallen. Vowles gunt Sargeant nog een kans, zo liet hij weten aan de internationale media in Qatar: "Ik denk dat we tot het einde van het seizoen blijven wachten. We hebben al een route voor hem uitgestippeld, hij heeft doelen opgesteld. Het zou dan ook niet goed zijn om tegen die doelen in te gaan. We wachten dus gewoon tot en met het einde van dit seizoen."