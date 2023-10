Norris haalt uit: "Dit was gewoon te gevaarlijk"

De weersomstandigheden zorgden afgelopen weekend voor veel problemen in Qatar. De hitte zorgde ervoor dat coureurs zich zeer slecht voelden en een aantal van hen moest zelfs naar het medisch centrum na afloop van de race. Lando Norris vond de omstandigheden te gevaarlijk.

Vrijwel het hele weekend was het bloedheet in Qatar. Op het circuit van Losail steeg de temperatuur met gemak tot boven de veertig graden Celsius. Voor de coureurs was dit een soort martelgang. In de cockpit is het altijd al heet, maar nu was het dus een tandje extremer. Logan Sargeant viel uit met uitdrogingsverschijnselen, Esteban Ocon gaf over tijdens de race en Lance Stroll en Alexander Albon vielen bijna flauw na afloop van de race.

Gevaarlijk

McLaren-coureur Lando Norris kwam als derde over de streep en hij was zeer kritisch op de situatie. De Brit vroeg zich in gesprek met Motorsport.com af of dit wel gewenst was: "Ik denk dat we vandaag de limiet hebben bereikt. Ik vind het jammer dat dit op deze manier moest gaan. Het is nooit goed goed als coureurs eindigen in het medisch centrum of als ze flauwvallen. Het was dus best een gevaarlijke situatie."

Trainen

Norris waarschuwt ervoor dat mensen de zaak niet te licht moeten bekijken. De Brit geeft namelijk aan dat de coureurs zich hier niet tegen kunnen wapenen: "Je kan niet zeggen dat de coureurs meer moeten gaan trainen. We zitten in een gesloten auto waar het enorm heet wordt en het was ook nog eens een fysiek zware race. Dat is ook frustrerend. Ik denk dat het er op televisie niet zo fysiek uitziet, maar als coureurs die uitvallen zich zo slecht voelen, dan is het te erg. Het was gewoon te gevaarlijk."