Verstappen kritisch: "Alsof je in een sauna rondloopt"

Na afloop van de Qatarese Grand Prix concludeerden veel coureurs dat de omstandigheden in de race veel te zwaar waren. De hitte zorgde voor fysieke problemen bij veel coureurs. Max Verstappen omschreef de situatie als 'niet goed' en hij vergeleek de omstandigheden met een sauna.

Het was al het hele weekend bloedheet in Qatar. De temperatuur op het circuit van Losail tikte met gemak de veertig graden Celsius aan. Veel coureurs hadden het lastig en het medische team had het druk. Logan Sargeant viel al tijdens de race uit met uitdrogingsverschijnselen en zijn Williams-teamgenoot Alexander Albon kon ook met moeite zijn auto uitkomen. Ook Lance Stroll ging bijna out bij het verlaten van zijn auto en Esteban Ocon gaf zelfs over tijdens de race.

Fitheid

Racewinnaar Max Verstappen was na afloop zeer kritisch op de organisatie van de Grand Prix. De kersvers drievoudig wereldkampioen omschreef de omstandigheden als 'niet goed' in gesprek met Motorsport.com: "Toen ik de weersverwachting bekeek voordat ik hierheen kwam, keek ik er al niet naar uit om hier te rijden. Het is gewoon te warm, dit heeft niets meer te maken met trainen. Ik denk dat een paar van de coureurs die het vandaag moeilijk hadden, extreem fit zijn. Ze zijn misschien zelfs fitter dan ik."

Sauna

Verstappen vond het in Singapore ook al warm, maar de race op het circuit van Losail in Qatar was volgens hem nog zwaarder. Hij vond het bijna onverantwoord en hij legde uit hoe het aanvoelde voor de coureurs: "Het is de hele dag alsof je in een sauna rondloopt en in de avond gaat de luchtvochtigheid ook nog eens omhoog. Wij moeten daar vervolgens ook nog eens een vrij lange Grand Prix in gaan rijden."