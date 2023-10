Absurde omstandigheden in Qatar: "Ik heb overgegeven!"

De Grand Prix van Qatar werd afgelopen weekend verreden onder extreme omstandigheden. Het was enorm warm op het circuit van Losail en dat zorgde voor gezondheidsproblemen bij de coureurs. Een aantal van hen moesten naar het medisch centrum en Esteban Ocon gaf over tijdens de race.

Na afloop van de Qatarese Grand Prix hadden veel coureurs het lastig. Alexander Albon en Lance Stroll konden amper uit hun auto klimmen. Albon moest worden geholpen door zijn monteurs en Stroll strompelde naar een ambulance. Logan Sargeant was al tijdens de race uitgevallen met uitdrogingsverschijnselen. Daarnaast moesten meerdere coureurs zich melden bij het medische centrum voor checks.

Alpine-coureur Esteban Ocon deelde na afloop van de race dat hij het enorm zwaar had gehad. De Fransman liet aan Sky Sports weten dat hij door de hitte over zijn nek ging: "Rond rondje vijftien moest ik overgeven, dat duurde denk ik twee rondjes. Ik dacht echt van 'shit, dit wordt een lange race'. Ik moest mijzelf op mentaal vlak goed onder controle krijgen en ik moest mij gewoon focussen op wat ik moest doen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb altijd twee race-afstanden kunnen rijden, daar train je voor. Vandaag was het te warm, ook door de motor."