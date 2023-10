Perez start vanuit pitlane, ook tijdstraf lonkt

Sergio Perez zal de Qatarese Grand Prix van vandaag vanuit de pitlane gaan starten. Red Bull heeft namelijk niet alleen een soort derde auto opgebouwd, ze hebben ook vrijwel zijn volledige krachtbron vervangen. Dit is in strijd met de parc fermé-regels en dat betekent een start van de pitlane.

Perez krijgt vandaag de beschikking over een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H en MGU-K. Ook krijgt hij nieuwe control electronics tot zijn beschikking. Dit levert Perez een pitlane-start op, aangezien er ook nog een straf aan zit te komen voor de chassiswissel, volgt er waarschijnlijk nog een straf. Aangezien er dit normaal gesproken ook een pitlane-start oplevert, is de kans groot dat Perez een tijdstraf van tien seconden gaat krijgen.

Perez has taken a new power unit and as much of that was taken without technical delegate approval it would mean a pit lane start.



So using Sargeant's penalty in Japan, likely to be a 10-second time penalty in-race on top of that for the third car issue #F1 #QatarGP https://t.co/rNYfeY1mva