Capito steunt Sargeant: "Ze moeten de druk wegnemen"

Logan Sargeant maakt momenteel geen sterke indruk in zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Williams-coureur staat onder enorme druk en zijn prestaties vallen tegen. Jost Capito denkt dat het een goed idee is om de druk weg te halen bij Sargeant, hierdoor moet hij beter gaan presteren.

Sargeant werd vorig seizoen door Jost Capito binnengehaald bij Williams. Capito was tot en met vorig seizoen de teambaas van het Britse team en hij deed er alles aan om Sargeant voor te bereiden op het echte werk. Al ver voordat de Amerikaan zijn superlicentie had gehaald, gaf Capito aan dat de coureur een stoeltje zou krijgen. Maar, voordat Sargeant debuteerde in de Formule 1 was Capito al vertrokken.

Formule 2

De voormalig teambaas van Williams volgt de resultaten van Sargeant met zeer veel interesse. Capito laat in gesprek met Formel1.de weten dat hij een ander resultaat had verwacht: "Vorig jaar in de Formule 2 presteerde Logan juist sterker als hij onder druk stond. Hij liet elke keer weer zien dat die druk een soort brandstof voor hem was. Ik denk dat dit nu niet meer het geval is in de Formule 1."

Druk wegnemen

Capito heeft dan ook een advies voor zijn voormalige werkgever. Hij denkt dat ze Sargeant moeten ondersteunen om foutjes en crashes te voorkomen: "Zodra hij meer onder druk komt te staan, gaat hij alleen maar meer foutjes maken. Ik denk dat het zal helpen als ze hem meer gaan steunen. Ik denk dat het het waard is om de druk bij hem weg te nemen zodat hij meer ruimte in zijn hoofd heeft en hij vrij kan gaan racen."