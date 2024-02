Capito vindt nieuwe baan in Nitrocross

Voormalig Williams-teambaas Jost Capito heeft een nieuwe baan gevonden. De Duitser gaat niet opnieuw aan de slag in de Formule 1, hij vertrekt naar een compleet andere tak van autosport. Capito heeft een nieuwe job gevonden in de top van het Nitrocross-kampioenschap.

Capito vertrok eind 2022 als teambaas van het team van Williams. Hij werd daar na een aantal maanden opgevolgd door James Vowles. Capito werkte niet lang voor Williams, maar hij zorgde er wel voor dat de Britse renstal weer de weg omhoog wist in te zetten. Voor zijn tijd bij Williams werkte de Duitser ook kortstondig voor McLaren, daarvoor werkte hij in de rallysport en werkte hij bij onder meer Volkswagen.

Nu verruilt Capito het asfalt weer voor de onverharde paden. Hij is aangesteld als Senior Advisor van het Nitrocross-kampioenschap. Dit spectaculaire Amerikaanse rallycross-kampioenschap trekt veel bekijks en met Capito kunnen ze stappen gaan zetten. Het kampioenschap werd een aantal jaar geleden opgericht door de bekende crosser Travis Pastrana en veel grote namen hebben al deelgenomen aan de races. Er wordt gereden in speciale elektrische racewagens en Capito kan nu dus een grote rol gaan spelen in de ontwikkeling van het kampioenschap. Hij gaat ondersteuning krijgen van Mike Laheta.