Ralf Schumacher tipt Williams: "Mick zou het zeker beter doen dan Sargeant"

Voor 2024 is er nog maar één stoeltje beschikbaar in de Formule 1. Logan Sargeant heeft nog geen contractverlenging gekregen bij het team van Williams. Ralf Schumacher is niet onder de indruk van de prestaties van Sargeant, de Duitser stelt dat zijn neef Mick Schumacher het beter zou doen.

Sargeant is bezig met een redelijk tegenvallend debuutseizoen in de Formule 1. De Amerikaanse Williams-coureur heeft het zwaar en hij kan zijn teamgenoot Alexander Albon amper bijhouden. Sargeant heeft veel schade gereden in de afgelopen maanden, daarnaast heeft hij ook nog geen enkel WK-punt gescoord. Het is dan ook nog lang niet zeker of hij aankomend seizoen wel op de grid staat. Wel lijkt het er op dat hij momenteel de topfavoriet is voor het stoeltje.

Oud-coureur Ralf Schumacher is geen fan van Sargeant. Schumacher is van mening dat de Amerikaanse debutant nog een beetje onder de indruk is van de Formule 1. In gesprek met Sport1 stelt de Duitser dat zijn neefje Mick Schumacher de ideale coureur voor Williams is: "Ik weet zeker dat hij het beter zou doen dan Logan Sargeant. Ik denk dat de omstandigheden waaronder Mick de sport betrad enorm slecht waren. In zijn eerste jaar was zijn teamgenoot ook een rookie en de auto was amper een echte Formule 1-wagen."