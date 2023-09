Crashende Sargeant bezorgt Williams problemen

Logan Sargeant is bezig met een lastig debuutseizoen in de Formule 1. De Amerikaanse Williams-coureur worstelt met zijn vorm en hij heeft al zeer veel schade gereden. Dit zorgt voor problemen bij Williams omdat ze hierdoor tegen een tekort aan onderdelen kunnen gaan aanlopen.

Sargeant heeft in de afgelopen maanden veel schade gereden in de Formule 1. De Amerikaan crashte in Japan twee keer in het raceweekend. In de kwalificatie schreef hij zijn wagen volledig af in de laatste bocht en in de race knalde hij tegen de Alfa Romeo van Valtteri Bottas aan. Een week eerder maakte hij ook al brokken in Singapore en in Zandvoort ging het eerder dit seizoen ook niet bepaald goed.

Bij Williams beginnen ze nu de gevolgen van de crashes van Sargeant te voelen. Het wordt namelijk steeds moeilijker om nieuwe onderdelen te bouwen. Volgens Williams-kopstuk Dave Robson is er nog geen paniek. In gesprek met Autosport spreekt Robson zich uit: "Tot op zekere hoogte moeten we genoegen nemen met oudere specificaties. Voor alle onderdelen met een lange levertijd en het moeten verschepen ervan naar de overzeese races, is het nu eigenlijk te laat om nieuwe van te maken. Zelfs als je de tijd en het geld had om dit te laten doen."