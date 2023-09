Williams blij met Sargeant: "Crashes maskeren stabiele prestaties"

Logan Sargeant is bezig met een rampzalig debuutseizoen in de Formule 1. De Amerikaanse Williams-coureur is nog steeds puntloos en hij rijdt veelvuldig schade. Bij Williams zien ze het echter anders, want het team stelt dat de crashes de stabiele prestaties van Sargeant maskeren.

In Japan kende Sargeant een tegenvallend raceweekend. In de kwalificatie maakte hij een klein foutje in de laatste bocht waardoor hij crashte. Zijn Williams was zwaar beschadigd en het team moest een volledig nieuwe wagen opbouwen. In de race maakte hij er weer een potje van. Ditmaal tikte hij de Alfa Romeo van Valtteri Bottas aan waarna ze beide uitvielen. In Zandvoort en Singapore reed de Amerikaan ook al veel schade.

Bij Williams zeggen ze dat er een stijgende lijn zichtbaar is bij Sargeant. Head of vehicle performance Dave Robson ziet lichtpuntjes en dat deelt hij met Motorsport.com: "Ik denk dat het onvermijdelijk is dat dit krantenkoppen oplevert. Ik denk dat ze zijn stabiele prestaties maskeren en dit weekend ging het eigenlijk best wel goed. Het is een lastig circuit en hij ging daar vrijdag goed mee om, bouwde daar op zaterdag op voort, maar hij verloor zijn auto in de allerlaatste bocht. Het was echt een klein foutje. In die bocht heb je een probleem als je het gras raakt, dus dat was zonde."