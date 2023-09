Williams laat Sargeant het seizoen afmaken ondanks fouten in Japan

Logan Sargeant kende in Japan een zeer teleurstellende raceweekend. De Amerikaanse Williams-coureur crashte hard in de kwalificatie en hij kon in de race ook geen potten breken. Hij hoeft echter niet te vrezen voor een vroegtijdig ontslag, want zijn teambaas James Vowles sluit een vertrek in 2023 volledig uit.

Sargeant is de enige coureur die nog niet over een stoeltje voor 2024 beschikt. De Amerikaan heeft nog geen contractverlenging gekregen en het is nog maar zeer de vraag of dat wel gaat gebeuren. Op het circuit van Suzuka ging hij meerdere keren de fout in. In de kwalificatie ging het mis in de laatste bocht, hij crashte hard en schreef zijn wagen volledig af. In de race beukte hij vervolgens Valtteri Bottas van de baan.

Men vraagt zich af of de positie van Sargeant nog wel houdbaar is. Het was immers niet de eerste keer dat hij dit seizoen schade reed. Williams-teambaas James Vowles wil hem echter nog niet gaan ontslaan. De Brit legde zijn mening uit in gesprek met het Zwitserse Blick: "We geven Logan gewoon de kans om zich tot en met het einde van dit seizoen te bewijzen. Ik kan mij herinneren dat andere coureurs twee jaar de kans kregen om zich te bewijzen."